Fünf Verletzte nach Schlägerei: Streit zweier Männer vor Lienzer Lokal artete aus

Der Streit zweier Männer endete in einer Gruppenschlägerei. Drei Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Lienz gebracht.

Lienz – Bei einer Schlägerei in Lienz in den frühen Morgenstunden am Sonntag wurden mehrere Personen verletzt. Gegen 4.50 Uhr war es vor einem Lokal zu einem vorerst verbalen Streit zweier Männer gekommen. Dieser endete in einer tätlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen.