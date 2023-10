„Rettung auf der Streif“: Einsatzkräfte probten den Ernstfall

Kitzbühel – Drei Tage lang trainierten Notärzte, Notfallsanitäter und Rettungskräfte in Kitzbühel. Die Kitzbüheler Notfalltage standen unter dem Motto „Rettung auf der Streif“. Wir wollten unseren TeilnehmerInnen etwas Besonderes bieten – und am Fuß des Hahnenkamms haben wir ein ideales Umfeld gefunden“, erklärte Oberarzt Rainer Hoyer von der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Bezirkskrankenhaus St. Johann. Von Theorie mit Fachvorträgen rund um die Themen Hahnenkamm-Rennen, notfallmedizinische Aspekte bei Großveranstaltungen und Unfälle im Sport bis hin zu praxisnahen Einsatzszenarien und der Vorstellung des Rettungskonzeptes der Hahnenkamm-Rennen reichte das spannende Programm.