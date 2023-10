Große Premiere, bewährte Sieger beim Lechlauf

Innsbruck – Eine erfolgreiche Erstauflage erlebte am Samstag der Lechlauf in Weißenbach in Lech. Über 600 Teilnehmer stellten sich auf den verschiedenen Strecken dem Event, das im Zeichen des in Pakistan verunglückten Bergsteigers Elias Feineler steht. Hochkarätig besetzt war der Trailrun-Bewerb über 24,5 Kilometer und 1633 Höhenmeter. Der Sieg ging in 2:24:23 Stunden an den Deutschen Toni Seewald vor den beiden Tirolern Christian Stern (2:32:25) und Alexander Hutter (2:34:07). Bei den Damen ging der Sieg an Tanja Plaikner (ITA/3:12:31). Auf der 10-km-Strecke siegten Dominik Poberschnigg und Laura Schürmann.