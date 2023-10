Nach Defekt: Venetbahn beendet die Sommersaison vorzeitig

Nach dem Defekt am Sonntag kann die Pendelbahn auf den Krahberg nicht mehr rechtzeitig für den Herbstbetrieb repariert werden.

Landeck, Zams – Nach der Panne am Sonntag geht die Venetbahn heuer nicht mehr in Betrieb. Diese Entscheidung fiel am Montag in Absprache mit den Bürgermeistern der Eigentümergemeinden und dem Aufsichsratsvorsitzenden. 13 Personen – elf Fahrgäste und zwei Wagenführer – saßen Sonntagvormittag rund eine Stunde fest, nachdem sich die Bahn überraschend abgeschaltet hatte. Eine Seilbergung wurde bereits vorbereitet – schlussendlich war es aber gelungen die Gondeln im Notbetrieb ins Tal zu holen – die TT berichtete.

Inzwischen konnte der Defekt lokalisiert werden, wie Venet-Vorstand Stefan Klotz erklärte: „Er sitzt im programmierbaren Speicher der Steuerung.“ Es sei eine „Alterserscheinung“, der Bauteil sei über 30 Jahre alt. Es sei möglich das Teil zu reparieren – nur spiele dabei sowohl der Faktor Zeit, als auch der Faktor Geld eine Rolle. Eine Fachfirma soll nun damit betraut werden. „Das selbst zu sanieren, ist leider nicht möglich.“

Seitens der Eigentümervertreter der Venet Bergbahnen AG gibt es positive Signale für einen bevorstehenden Winterbetrieb. Venet Bergbahnen AG

Die Venetbahn hat am Sonntag ihren regulären Sommerbetrieb beendet – die kommenden Wochenenden hätte die Bahn aber weiter offen gehalten. Wie es im Winter weitergeht, ist derzeit nicht ganz klar. „Seitens der Eigentümervertreter der Venet Bergbahnen AG gibt es positive Signale für einen bevorstehenden Winterbetrieb“, heißt es in einer Aussendung der Venet Bergbahnen AG. Man müsse sich Gedanken machen, ob man im Winter in einer kleinen Variante aufsperrt oder in Vollbetrieb geht, erklärt Klotz. Dazu soll es noch in dieser Woche Besprechungen geben.

Die Venetbahn betont heute, „dass es zu keinem Zeitpunkt, auch während des Stillstandes zu einer Gefährdung von Personen beziehungsweise zu einem fahrlässigen Handeln kam.“ Man reagiere damit auf Meldungen in Sozialen Medien, so Klotz. Dort hieß es unter anderem „ihr tut so lange weiter, bis einer zu Tode kommt“, erklärt er. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Es sei niemand in Gefahr gewesen, auch dass eine Gondel abstürzt, sei nicht zu befürchten.

