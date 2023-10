Gut zu wissen: Was ist mRNA und wann kommt die Impfung gegen Krebs?

Der heurige Medizin-Nobelpreis wurde für die Forschung zum Thema mRNA verliehen. Die bahnbrechende Technologie hat die Welt der Genetik und Medizin auf den Kopf gestellt. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Innsbruck – Am Montag wurde der Nobelpreis für Medizin verliehen. In diesem Jahr dürfen sich die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman für ihre Forschung zum Thema mRNA-Impfstoffe über die Auszeichnung freuen. Die beiden Wissenschafter haben letztlich dazu beigetragen, dass in Rekordzeit Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt werden konnten. Aber nicht nur das: Dank Karikós und Weissmans jahrzehntelanger Arbeit könnten bald noch viele weitere Krankheiten (Stichwort: Krebs) behandelt oder sogar ganz besiegt werden. Spätentens jetzt sollte klar sein: mRNA-Technologie betrifft uns alle. Wir haben uns daher angesehen, wie sie funktioniert: