Covid-Auffrischungen boomen: Bis zu 2350 Booster pro Tag verabreicht

Wien – In den vergangenen zwei Wochen war ein besonders großer Anstieg an Corona-Impfungen zu verzeichnen. Im Juli und August war die Nachfrage nach Covid-Boostern noch eher gering, die Impfzahlen befanden sich täglich unter 100 Stichen. Letzte Woche stiegen die Zahlen auf bis zu 2350 Auffrischungen pro Tag an.