47-jährige Motorradfahrerin bei Kollision mit Pkw auf Sellraintalstraße verletzt

Kematen in Tirol – Eine 47-jährige Motorradfahrerin stieß am Dienstag gegen 16.30 Uhr in einer Galerie auf der Sellraintalstraße frontal mit dem entgegenkommende Auto eines 44-Jährigen zusammen. Die Bikerin prallte zunächst gegen die linke, vordere Pkw-Front und wurde anschließend auf die Straße geschleudert.