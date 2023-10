Ein Garten, in dem man sich verirren soll: „Quantum Conditions“ im BTV Stadtforum

Das Ergebnis sind Bilder, die zum größten Teil völlig unaufgeregt daherkommen. Eintauchen in eine Welt, die sich in der Art, wie der 57-jährige Italiener sie in Szene setzt, ebenso banal wie verwirrend unerklärlich gibt. Scheinen es doch ganz normale, schlichte Pullover tragende Menschen zu sein, die etwa an den Quantencomputern der Zukunft tüfteln. Was jedenfalls auf einem der Bilder ein aus dem Off ins Geschehen tauchender Arm suggeriert, der zu einer Hand gehört, die eine Tafel mit einer komplizierten Formel vollkritzelt. Dass PhysikerInnen aber durchaus auch in schöngeistigen Gefilden unterwegs sein können, beweist das Foto eines Bücherregals, in dem neben naturwissenschaftlicher Fachlektüre auch ein golden gerahmtes Bild von Botticellis „Frühling“ hängt.