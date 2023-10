Luegbrücke und Grenztunnel am Brenner im Oktober teils nur einspurig befahrbar

Gries am Brenner – Autofahrer und Lkw-Lenker werden sich im Oktober auf der Brennerautobahn (A13) wohl in Geduld üben müssen, denn die sanierungsbedürftige Luegbrücke sowie der Grenztunnel am Brenner werden zeitweise nur einspurig geführt. Von 8. bis 13. Oktober sowie von 16. bis 20. Oktober wird auf der Luegbrücke die Fahrbahn saniert. Im Bereich des Grenztunnels werden von der italienischen Autostrada del Brennero von 9. bis 24. Oktober Arbeiten durchgeführt, teilte die Asfinag mit.