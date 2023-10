Tödliche Hundeattacke: Behörden ermitteln wegen grob fahrlässiger Tötung

Naarn – Aggressiv reißt Elmo an der Leine, die das Maul weit aufgerissen auf jemanden zuzuspringen scheint: Bilder, die Tierschützer von der Pfotenhilfe Lochen veröffentlicht haben, zeigen, dass der American Staffordshire Terrier, der diese Woche eine 60-jährige Joggerin im oberösterreichischen Naarn getötet hat, nicht so harmlos gewesen zu seien scheint, wie die Besitzerinnen angeben.

Unterdessen ist in der beschaulichen Marktgemeinde Naarn etwas Ruhe eingekehrt, nachdem die 36-jährige Hunderzüchterin alle im Haus verbliebenen Hunde vorerst abgegeben hat. Ihre Partnerin war bei der Hundeattacke ebenfalls schwer verletzt worden. Sie konnte erst am Mittwoch erstmals von der Polizei einvernommen werden. Zum Inhalt ihrer Aussagen hält sich die Polizei bedeckt. Der Naarner Bürgermeister Martin Gaisberger zeigt sich jedenfalls erleichtert, immerhin hatten die Bewohner des Dorfes die Abnahme aller Hunde – neben Elmo lebten in dem Haushalt vier Hunde und sieben Welpen – gefordert. "Dort wird auch nie wieder ein Hund einziehen", zitierte die Kronen Zeitung den Dorfchef. Die Behörden haben vorerst keine genauen Angaben zum Aufenthaltsort der Tiere gemacht.

Die Züchterin hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und entschuldigt. „Das Leben dieser Familie ist zerstört, auch das Leben unserer Familie. Es tut uns unendlich leid“ Gleichzeitig nahm sie ihren Hund, der nach der tödlichen Attacke eingeschläfert worden war, immer noch in Schutz. Sie widerspricht den Spekulationen um ein Schutzhundetraining und spricht von einem „normalen Training in der Hundeschule." Elmo sei nicht scharf abgerichtet worden, sagt sie. „Er war eher wie ein Lamm, hatte am Anfang sogar Angst, über drei Stufen zu steigen. Er hat einen Wesenstest auf Lebenszeit und zwei Prüfungen für die Zucht. Mehr geht nicht“, so die 36-Jährige zur Krone.