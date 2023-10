Warm anziehen in Bayern: Rauer Wahlkampf zwischen Mondmissionen und Turbulenzen

Rosenheim – Wenn die Bayern am Sonntag einen neuen Landtag wählen, geht ein rauer und schmutziger Wahlkampf zu Ende. Die Stimmung im Land ist aggressiv, die Wut angesichts anhaltender Krisen bekommen die Parteien der Ampelkoalition in Berlin zu spüren. Spannend wird das Rennen um den zweiten Platz. Grüne und Freie Wähler liegen in den Umfragen Kopf an Kopf bei 16 bzw. 15 Prozent. Die AfD folgt knapp dahinter mit 14 Prozent. Ministerpräsident Markus Söder muss sich zwar um den Wahlsieg seiner CSU keine Sorgen machen, allerdings droht erneut ein Minus auf nur noch 36 Prozent. (TT)