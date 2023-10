Wenn der Glaube an sich selbst Berge versetzt

„Herausforderungen annehmen, Grenzen überwinden und an sich glauben.“ So lautet das Motto des TEAM #glaubandich der Tiroler Sparkassen. Das interne Laufteam beweist, dass der Glaube an sich selbst und der Zusammenhalt im Team Berge versetzen kann.

Mit acht Instituten von Osttirol über Innsbruck bis nach Landeck gehören die Tiroler Sparkassen zu den größten und zugleich attraktivsten Arbeitgeberinnen im Bundesland. „Bei uns zu arbeiten, bedeutet, an morgen zu glauben. Wir glauben an die großartigen Menschen, die jeden Tag gemeinsam die Zukunft gestalten und an die verschiedenen Karrieremöglichkeiten, die sich damit eröffnen. Mit George, dem modernsten Banking Österreichs, setzen wir neue Maßstäbe. Wir Mitarbeiter:innen der Tiroler Sparkassen sind stolz darauf, das Banking der Zukunft mitzugestalten“, freuen sich die Personalverantwortlichen der Sparkassen in Tirol.