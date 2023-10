Osttiroler Wärmepumpen-Hersteller iDM expandiert nach Deutschland

Matrei in Osttirol, Bernsdorf – Der Osttiroler Wärmepumpen-Hersteller iDM hat den Bau eines zusätzlichen Produktionswerks im deutschen Bernsdorf in Sachsen angekündigt. Am Stammsitz in Matrei in Osttirol würde man „an die natürlichen Grenzen stoßen“, teilte Eigentümer Manfred Pletzer am Donnerstag mit. Durch das neue Werk solle die Produktionskapazität demnach verdoppelt werden. Für die erste Baustufe sollten 50 Mio. Euro investiert werden, im Endausbau waren 500 neue Arbeitsplätze geplant.