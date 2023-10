„Artemis 3“-Crew soll bei Mondlandung Prada-Raumfahrtanzüge tragen

Houston (Texas) – Das italienische Modelabel Prada wird an der Entwicklung der Raumanzüge für die 2025 geplante US-Mondmission "Artemis 3" mitwirken. Es handle sich um eine "bahnbrechende Partnerschaft", hieß es am Mittwoch seitens des privaten Raumfahrtunternehmens Axiom Space aus Texas und des Luxuslabels mit Sitz in Mailand. Im Rahmen des "Artemis"-Programms der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen frühestens 2025 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen.