EU-Gipfel: Streit um Migration - Kein Datum für Erweiterung

Bei einem informellen EU-Gipfel am Freitag im spanischen Granada haben Ungarn und Polen erneut wegen eines Streits über die Migration die gemeinsame Gipfelerklärung blockiert. Die Granada-Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs zur Zukunft der EU wurde ohne Passage zur Migration veröffentlicht. Auch auf der Agenda stand die Erweiterung: Das bisher kursierende Zieldatum 2030 fehlt ebenfalls in der Granada-Erklärung.

Laut Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird es in den kommenden Jahren politisch unmöglich sein, auf EU-Ebene Kompromisse im Bereich der Migration zu finden. "Wir wurden rechtlich vergewaltigt", sagte Orban im Vorfeld des informellen EU-Gipfels. Ungarn und Polen wären mit den Vorschlägen zur Migration nicht zufrieden gewesen, so Orban. Aber die EU habe sich mit der Einigung auf den Asyl- und Migrationspakt gegen sie durchgesetzt. "Ich habe unsere Haltung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und beschlossen, ein Veto gegen den Teil einzulegen, der die Migration betrifft", so Polens Premier Mateusz Morawiecki auf X, ehemals Twitter.