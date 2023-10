Bauarbeiten in Steinach: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Wipptal im Oktober

Von 13. bis 27. Oktober wird am Bahnhof Steinach an den Gleisanlagen gearbeitet. Für S-Bahn-Züge wird in diesem Zeitraum ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Steinach am Brenner – Wegen Gleisbauarbeiten am Bahnhof Steinach kommt es im Oktober zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Wipptal. Die Bauarbeiten sind von 13. Oktober (22 Uhr) bis 27. Oktober (5 Uhr) anberaumt.

In diesem Zeitraum werden sämtliche S-Bahnen mit Start bzw. Ende am Bahnhof Steinach an Werktagen (Montag bis Samstag) zwischen Steinach und Matrei als Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt, wie die ÖBB am Freitag in einer Aussendung mitteilten.