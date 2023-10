Wie die grauen Zellen knifflige Fragen knacken: Zu Besuch beim Pubquiz in Innsbruck

Um Wissen, um Fakten, um Kuriositäten und den Spaß am gemeinsamen Rätseln geht es den begeisterten Denksportlern, wenn sie sich regelmäßig zum Pubquiz treffen. In Innsbruck findet diese Woche die Österreichische Quizmeisterschaft statt.

Alles zu wissen, sei eine Illusion, sagt Andreas Stolz. „Es wird immer jemanden geben, der mehr weiß“, stellt er klar. Wenn der Innsbrucker mehrmals wöchentlich seiner größten Leidenschaft, dem Quizzen, frönt und Runde für Runde mit Wissen punkten kann, dann kribbelt es so richtig, erzählt er. Es rattert im Hirn und die Freude, dass die kleinen grauen Zellen funktionieren und die über die Jahre angesammelten Fakten und Kuriositäten zum richtigen Zeitpunkt abrufen können, ist groß.

Der 34-Jährige ist einer der enthusiastischsten und erfolgreichsten Quizzer der Tiroler Community. An diesem Wochenende (6. bis 8. Oktober) werden in der Olympiaworld in Innsbruck die Österreichischen Quizmeisterschaften ausgetragen. Dabei malt er sich ebenso wie Lebensgefährtin Claudia Lösch, ehemalige Paralympic-Sportlerin, gute Chancen auf einen Titel aus.