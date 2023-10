Aufregung um illegalen Alm-Rave: Polizei rückte an, Party ging aber weiter

Weerberg – Meistens sind dort oben, auf knapp 2000 Metern Höhe, nur Kuhglocken zu hören oder das sanftes Plätschern des Brunnens. An einem Abend Anfang September aber durchbrechen dröhnende Bässe diese Ruhe, vor der malerisch gelegenen Hütte in Weerberg tanzen sich rund 60 Menschen im Licht eines Lagerfeuers in Trance. Das Problem an dieser Party: Sie wurde nicht angemeldet. Noch während der Nacht rückten Polizisten an, auch der Bürgermeister inspizierte die Lage – nur abgebrochen hat die Feier keiner. Nun wird ermittelt.