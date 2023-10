„Schwarzer Block“ auf „Grenzen töten“-Demo in Innsbruck erwartet: 200 Polizisten im Einsatz

Innsbruck – EU tötet: So lautet das Motto einer Demo, die am Samstag in Innsbruck über die Bühne geht. Ein Motto, das bei der Polizeiführung Erinnerungen an die „Grenzen töten“- Kundgebung im Winter 2021 weckt. Und die endete mit einem massiven Polizeieinsatz und Tränengas-Fontänen gegen die vermummten Demonstranten des Schwarzen Blocks sowie 100 vorübergehenden Festnahmen.