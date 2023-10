Obmann der Haiminger Markttage Rudi Wammes über den Erfolg des Konzepts

Haiming – Wie wird man dieser Massen Herr? An den kommenden zwei Samstagen – 14. und 21. Oktober – verwandelt sich die kleine Obstbaugemeinde Haiming in eine Kleinstadt. An beiden Tagen überschwemmen jeweils an die 10.000 Besucher den größten Erntemarkt Tirols. „Wir machen das schon lang und haben ein gutes Verkehrskonzept“, erklärt der Obmann der Haiminger Markttage Rudi Wammes bei „Tirol Live“. Von den Parkplatzeinweisern bis hin zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist alles auf Schiene.