Chemieunfall in Zürich: Hunderte in Sicherheit gebracht

Zürich – Mehrere hundert Menschen sind am Freitagabend wegen eines Chemieunfalls in Zürich in Sicherheit gebracht worden. Vor einem Büro- und Gewerbegebäude waren aus einem Fass nach einer chemischen Reaktion giftige Gase ausgetreten, wie die Abteilung Schutz und Rettung des Sicherheitsdepartements mitteilte.