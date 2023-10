Taubergung nach Forstunfall: 79-Jähriger von fallendem Baumstamm getroffen

Bei Forstarbeiten in Längenfeld traf ein umstürzender Baum einen 79-jährigen Österreicher am Bein. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Längenfeld – Als ein 79-jähriger Österreicher am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr, Holzarbeiten in einem Waldgebiet in Längenfeld durchführte, kam es zu einem schweren Unfall. Der angesägte Baumstamm setzte sich nicht wie geplant in Bewegung, sondern fiel so um, dass er den Oberschenkel des Österreichers traf und einklemmte.