Grüne verlieren in Luxemburg - Dreierkoalition in Gefahr

Bei der Parlamentswahl in Luxemburg haben sich am Sonntag klare Verluste für die bisher in einer Dreierkoalition mitregierenden Grünen abgezeichnet. Es war zweifelhaft, ob die bisherige Koalition des liberalen Premiers Xavier Bettel weitermachen kann, obwohl die anderen Regierungsparteien - Liberale (Demokratische Partei/DP) und Sozialdemokraten (LSAP) - leicht zulegten. Die konservative Christlich-Soziale Volkspartei (CSV), seit 2013 in der Opposition, blieb stärkste Partei.

In Luxemburg waren am Sonntag rund 284 .000 Berechtigte zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Das komplizierte Wahlsystem in Luxemburg erlaubt nicht nur die Wahl von Parteilisten, sondern auch die Stimmvergabe an einzelne Politiker unterschiedlicher Parteien. Daher dauert die Auszählung der Stimmen bis in den späten Abend. Das zweitkleinste Land der EU zählt rund 660.000 Einwohner.