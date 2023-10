Traditionelle Schützenwallfahrt in Absam: „Wir beten für eine Heimat ohne Grenzen“

Nach dem landesüblichen Empfang für LHStv. Josef Geisler, den Absamer Bürgermeister Manfred Schafferer und weitere Ehrengäste am Gemeindeplatz Absam führte der Bittgang an der Absamer Marien-Basilika vorbei durch Absam. Mehrere Geistliche zelebrierten am Sportplatz die Messe, angeführt von Generalvikar Roland Buemberger. Sie beteten „für eine Heimat ohne Grenzen, die Einheit im Glauben und all jene, die sich dafür einsetzen, ihr Leben wagten und einen Beitrag für Gesellschaft und Gemeinschaft leisten“.