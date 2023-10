Herbert Lackner dokumentiert: Ein Kampf gegen Schmutz, Schund und die Moderne

Wien – Österreich erlebte im Jahr 1986 das Jahr des Umbruchs. Kurt Waldheim wurde Bundespräsident, Hans Hermann Groër Wiener Erzbischof, Jörg Haider FPÖ-Obmann und Claus Peymann Direktor am Burgtheater. Ein antiaufklärerischer Geist erwachte erneut und löste einen Kulturkampf aus – kenntlich gemacht durch ein Theaterstück. Thomas Bernhards Stück „Heldenplatz“ spaltete das Land. Politiker und Kirchenmänner stimmten noch vor der Uraufführung des Stücks an der Burg in den Chor der Empörten ein. Wenige Wochen vor der Premiere erschien erstmals die Tageszeitung Der Standard. Und das liberale Blatt machte sich mit dem Boulevard gemein und rief indirekt zur Besetzung der Bühne auf. Österreich sah sich an frühere Zeiten erinnert. Der „Heldenplatz“ wurde zum größten Theatererfolg in der Zweiten Republik. Das Land bemühte sich zugleich redlich, „die größtmögliche Übereinstimmung der Wirklichkeit mit Bernhards grotesken Texten herbeizuführen“ (Süddeutsche Zeitung).