US-Bergsteigerin und Führer sterben bei Lawinenunglück in Tibet

Peking – Eine US-Bergsteigerin und ihr Bergführer sind bei einem Lawinenunglück in Tibet ums Leben gekommen. Zudem wurden eine weitere US-Bergsteigerin und ihr Führer vermisst, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete. Die Sportler waren demnach am Samstag am Shishapangma unterwegs, als zwei Lawinen auf 7600 und 8000 Metern Höhe niedergingen. Ein weiterer Bergsteiger sei verletzt worden.