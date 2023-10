20-jähriger Lenker prallte in Osttirol mit Pkw gegen Brücke: schwer verletzt

Dölsach – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Osttirol erlitt ein 20-jähriger Türke am Montag schwere Verletzungen: Der junge Lenker war gegen 7.30 Uhr auf der Drautalbundesstraße in Richtung Lienz unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Dölsach plötzlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet.