US-Ökonomin Claudia Goldin erhält Nobelpreis für Wirtschaft

Die Harvard-Professorin wird „für ihre Forschung zu Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet“, wie die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mitteilte.

Ulrike Famira-Mühlberger vom Wifo sieht die Auszeichnung als „sehr gute Entscheidung und Anerkennung von Ökonominnen im Bereich der Volkswirtschaft". Goldin, die in Harvard forscht, beschäftige sich seit Jahrzehnten mit den relevantesten Fragen - insbesondere woher die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt komme. „Sie hat einen wirtschaftshistorischen Blick", so Famira-Mühlberger zur APA. Als einen Punkt hob die Wifo-Forscherin die Erkenntnis Goldins hervor, dass die besonders gute Bezahlung von jenen Jobs, die mit vielen Überstunden und Wochenendarbeit verbunden sind, die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen – die immer noch die Familie managen müssen – zementiere.