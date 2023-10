Komponist Gerd Kühr erhält den Großen Österreichischen Staatspreis

Der in Kärnten geborene Dirigent und Komponist erhält die höchste Auszeichnung der Republik für künstlerisch herausragendes Lebenswerk - Der internationale Durchbruch gelang Kühr mit der Oper „Stallerhof".

Wien – Der 1952 in Kärnten geborene Komponist und Dirigent Gerd Kühr erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2023. Das gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Dienstag bekannt. Diese höchste Auszeichnung der Republik für ein künstlerisch herausragendes Lebenswerk ist mit 30.000 Euro dotiert.

Gerd Kühr gelang der internationale Durchbruch 1988 mit seiner Oper „Stallerhof" nach einem Libretto von Franz Xaver Kroetz. Zu seinen weiteren Opern zählen „Tod und Teufel" (1997/99) nach einem Libretto von Peter Turrini. Bei den Salzburger Festspielen 2000 wurde Kühr mit zwei Porträtkonzerten in der Reihe „Next Generation" gewürdigt. Später gab es u.a. 2003 eine Personale bei der styriarte und 2005 das Gerd Kühr-Projekt im Rahmen des steirischen herbst. Als Dirigent leitete Kühr zahlreiche Konzerte und Opernaufführungen u.a. in Österreich, Italien, Deutschland, Russland und Guatemala sowie Rundfunkproduktionen u.a. in Wien, Köln, München, London, Paris, Rom, Moskau und Hongkong.