Gemeinsamer Skipass in der Silberregion: Kleinskigebiete trumpfen zusammen auf

„Der Gast nimmt die Region so verstärkt als Einheit wahr und kann mit nur einem Ticket am Vormittag in Weerberg Ski fahren und am Nachmittag noch am Kellerjoch oder in Stans“, streicht TVB-Geschäftsführerin Elisabeth Frontull die Vorteile heraus. Bei 42 Euro für das Tagesticket und 209 Euro für sechs Tage liege man deutlich unter den üblichen Skipasspreisen im Land. Kinder zahlen mehr als 40 % weniger, auch ein Jugendticket gibt es. In der Silberregion legt man den Fokus auf Ski-Anfänger. Kinderskikurse sind weiterhin gratis.