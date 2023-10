Gemeinde Rietz hadert mit der Wirtschafts-Förderung

Rietz – Bürgermeisterliste und Opposition in Rietz hatten ein Ansuchen einer örtlichen Zweigniederlassung eines großen Lebensmitteldiskonters am Tisch liegen. Aus „betriebsinternen Gründen“ und wegen „Umstrukturierungen“, die nicht näher bekannt wurden, strebt der Großhändler eine Grundstücksvereinigung an. Dabei handelt es sich um eine Fläche von drei Hektar, für die am Ende ein stattlicher Erschließungskostenbeitrag von 177.744 Euro fällig wird.