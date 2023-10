„Illegale“ Raves in Tirol: Keine Ruhe geben

Von gleich zwei Partys berichtete die TT in jüngerer Vergangenheit. Beide waren offiziell nicht genehmigt. Einmal, am Weerberg, wurde die Feier nicht aufgelöst. In der Sillschlucht wurde der „illegale“ Rave dann zuletzt jäh beendet. Was beide Fälle gemeinsam haben: Sie stehen symbolisch dafür, dass es den Jugendlichen an Plätzen im öffentlichen Raum fehlt, wo sie – möglicherweise ohne Konsumationspflicht – einfach jung und einigermaßen frei sein können.