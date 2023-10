Technischer Defekt: Bundesheer-Maschine für Rückholaktion aus Israel kann nicht starten

Die eigentlich für Mittwoch geplante Rückholaktion von österreichischen Staatsbürgern aus Israel wird sich verzögern. Aufgrund eines technischen Defektes der Maschine konnte die Maschine nicht wie geplant starten. Nun wird auf ein Back-up mit einem Charterflieger gesetzt.

Wien – Die für heute, Mittwoch, geplante Evakuierung von Österreichern aus Israel durch eine Hercules-Transportmaschine des Bundesheeres verzögert sich. „Aufgrund eines nicht vorhersehbaren technischen Defektes“ konnte die Maschine nicht wie geplant am Vormittag starten, teilte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung mit. Es werde „mit Hochdruck an der Behebung des Problems“ und „an einer Alternative“ gearbeitet, hieß es.

Das "für solche Vorkommnisse geplante Back-up mit gecharterten Zivilfliegern" werde nun aktiviert, präzisierte das Ministerium gegenüber der APA. "Wir lassen niemanden im Stich", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) laut der Aussendung. Das Bundesheer sei seit Tagen in Israel und Zypern im Einsatz, "um für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu sorgen", so Tanner.

„Versäumnisse der letzten Jahrzehnte“

Das Verteidigungsministerium verwies auf das Alter der Maschinen. Die Hercules sei 1966 gebaut worden und werde seit 2003 vom Bundesheer betrieben, so Sprecher Michael Bauer auf X (Twitter). "Der technische Zustand und dass das System am Ende der Nutzungsdauer ist, ist seit Jahren bekannt." Ähnlich äußerte sich auch Klaudia Tanner in der Aussendung: "Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein. Daher ist es gut, dass wir bereits für eine Nachfolge gesorgt haben."

Das Bundesheer wollte die Aktion zur Evakuierung aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel am Vormittag beginnen. Vom Fliegerhorst Hörsching in Oberösterreich hätte das Hercules-Transportflugzeug nach Zypern starten sollen. Von dort aus sollten Österreicher aus Israel geholt werden. Das Transportflugzeug hätte die Ausreisewilligen nach Zypern bringen sollen, von wo es dann mit Linienflügen weitergehen sollte.

Aufgrund der extrem angespannten und volatilen Sicherheitslage in Israel haben zahlreiche Fluglinien ihre Flüge nach Israel aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres eingestellt. 150 Österreicher warteten am Dienstag in Israel auf einen Evakuierungsflug, hatte Tanner Dienstagnachmittag im Fliegerhorst Hörsching berichtet.

Nachdem wegen der Kriegslage zahlreiche Fluglinien ihre Flüge in Israel bis auf weiteres eingestellt haben, hatte die Bundesregierung beschlossen, mehrere Evakuierungsflüge mit dem Bundesheer durchzuführen. Andere Länder wie Polen, Ungarn oder Rumänien hatten ihren Staatsangehörigen bereits zuvor Sonderausreisemöglichkeiten angeboten und ihre Bürger abgeholt und auch bis in die Heimat gebracht.

Rund 8.000 Österreicherinnen und Österreicher leben in Israel, mehr als 200 waren laut dem Außenministerium zu Kriegsbeginn am Samstag als Reisende gemeldet. (APA)

