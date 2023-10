Zweijährige in Meran abgängig: Suchaktion mit glücklichem Ausgang

Meran – Großen Schrecken löste am Mittwochabend eine Abgängigkeitsmeldung in Meran aus: Gegen 19.20 Uhr wurde auf einem Hof in Freiberg ein zweieinhalbjähriges Mädchen als vermisst gemeldet. Zuvor hatte es laut Südtirol Online geheißen, dass das Kind abgestürzt war.