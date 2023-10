„Volks-Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier heizt im April in Ischgl ein

Ischgl – Im Frühling treffen in Ischgl auf einer Seehöhe von 2.320 Metern Lederhose und Skianzug aufeinander: Andreas Gabalier wird am 14. April 2024 das "Top of the Moutain Spring Concert" bestreiten. Ab 13.00 Uhr wird der 38-jährige "Volks-Rock'n'Roller" auf der Ischlger Idalp Klassiker wie "I Sing a Liad für di", "Hulapalu" oder "Verdammt lang her" zum Besten geben, hieß es am Donnerstag vom Veranstalter.