Seit April wurden im Trentino sieben tote Bären aufgefunden – zwei davon wurden kürzlich im Tal Val di Non entdeckt, wie die Provinz Trient berichtete.

Trient – Nachdem ein 26-jähriger Jogger im April ums Leben gekommen ist, sind insgesamt sieben Bären in den Trentiner Wäldern tot aufgefunden wollen. Die Ursachen ihres Todes sind unbekannt. Die letzten beiden Kadaver wurden im Trentiner Tal Val di Non entdeckt, wie die Provinz Trient berichtete, wie die Tageszeitung Corriere del Trentino berichtete.

In den vergangenen Monaten waren andere fünf Bären tot aufgefunden worden. Am 21. April wurde der Kadaver eines jungen Bären im Val di Sole entdeckt. Ende April war auch der mit dem Code M62 bekannte Bär unweit des Molveno-Sees tot aufgefunden worden. Er hatte nie einen Menschen angegriffen, obwohl er sich mehrfach Dörfern genähert und in diese auf der Suche nach Nahrung eingedrungen war.