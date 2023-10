50-Jährige in Reutte von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Reutte – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag im Zentrum von Reutte. Im Obermarkt wurde gegen 14.15 Uhr eine 50-jährige Frau von einem in Richtung Westen fahrenden Linienbus erfasst und über die Fahrbahn geschleudert. Sie blieb schwer verletzt liegen. Die Einheimische musste in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)