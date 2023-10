Bartgeier-Zähltage: Ötztaler Alpen und Hohe Tauern bieten beste Chancen auf Sichtung

Matrei in Osttirol - Der Bartgeier gehört zu den imposantesten Vogelarten des Hochgebirges. Seit Beginn der Wiederansiedlung im Jahr 1986 haben Bartgeier in verschiedenen Bereichen der Alpen eine Heimat gefunden. Um ein möglichst genaues Bild des aktuellen Bartgeierbestands zu erhalten, werden jedes Jahr im gesamten Alpenraum die Bartgeier gezählt. Alle sind daher herzlich dazu aufgerufen, in den Tagen zwischen dem 14. bis 21. Oktober 2023 nach Bartgeiern Ausschau zu halten. Sichtungen können sowohl an bartgeier@hohetauern.at oder telefonisch unter +43 664/2601337 gemeldet werden.