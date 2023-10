Eventers Cup: Vielseitigkeits-Nachwuchs dreht ambitionierte Runden im Gelände

Um Tiroler Reiterinnen und Reitern ein Hineinschnuppern in den Vielseitigkeitsreitsport zu ermöglichen, wird 2022 der "Eventers Cup" ins Leben gerufen. Anstatt drei Einzelbewerben in den Vielseitigkeits-Disziplinen Dressur, Springen und Cross gibt es für ambitionierte Einsteiger oder auch Routiniers, die ihren jungen Pferden Geländehindernisse zeigen wollen, eine kombinierten Dressur-Gelände-Springprüfung. Auch 2023 wird das Format mit vier Veranstaltungen weitergeführt. Geritten wurde den ganzen Sommer. Erst in Hopfgarten, dann in Oberlangkampfen, in Kirchdorf und zum Abschluss in Inzing.

Das letzte Turnier der heurigen Cupsaison im Oktober veranstaltete das Pferdesportzentrum Inzing und Umgebung am Giasnhof. Neben einem Newcomer- und einem Masterbewerb wurde zusätzlich für die jüngsten Teilnehmer der Sonderbewerb „Get to know Cross Country“ angeboten.

© Steffi Kirchmair

Insgesamt waren - wie auch bei den anderen Bewerben - an die 60 Reiterinnen und Reiter aus über 20 verschiedenen Reitvereinen am Start und stellten sich den Herausforderungen mit ihren Pferdepartnern. Die Richter Ferdinand Croy (selbst 1972 qualifiziert als Vielseitigkeits-Mannschaftsreiter für Österreich) und Christoph Heiden (Richter und Reitexperte aus Deutschland) vergaben die Wertnoten. Neben den Tageswertungen in den Klassen „Get to know Cross-Country“ – Newcomerclass und Masterclass, stellte der Jugendpreis Giasnhof 2023 eine zusätzliche Besonderheit und Ansporn für den Reiternachwuchs dar. 15 ReiterInnen unter 16 Jahre zeigten tolle Runden in der kombinierten Prüfung. Den Jugendpreis erritt sich Julia Klingenschmied mit Hennessy.

Den Einsteigerbewerb "Get to know Cross-Country" gewinnt Hanna Haslwanter auf Maverick, den "Newcomer Bewerb Lizenzfrei" Lisa Kerber auf Stormy. Jasmine Lechner auf Trixi siegt im "Newcomerbewerb mit Lizenz". Den "Masterbewerb lizenzfrei" entscheidet Lena Angerer auf Vili für sich, im "Masterbewerb mit Lizenz" siegt Angela Kirchmair auf Windows Ass. (TT)

© Steffi Kirchmair