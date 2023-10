Wildermieming – Ein 66-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag auf einem Forstweg in Wildermieming mit seinem E-Bike schwer gestürzt. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls erheblich alkoholisiert, berichtet die Polizei. Er wurde mit Verletzungen an der Schulter in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)