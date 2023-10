Prämierte Werbekampagne zeigt einen Straßentunnel unter Lienz

Dölsach, Innsbruck - Die Videos, mit denen die Agentur Aberjung ihr zehnjähriges Bestehen feiert, sind spektakulär: Ein riesiges Passagierflugzeug landet in Nikolsdorf, Lienz bekommt endlich eine unterirdische Umfahrung, in Dölsach landet ein unheimliches Ufo und am Iselsberg entsteht eine geheimnisvolle Großbaustelle. Und das alles, weil Aberjung am 16.9.2022 Geburtstag hat. Modern, visionär und spannend - die Videokampagne zur Bewerbung der 10-Jahresfeier zeigte Wirkung, freut sich Mitarbeiterin Victoria Reiter mit dem gesamten Team.