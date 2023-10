Sekundenschlaf: Sechsköpfige Familie bei Unfall auf Inntalautobahn verletzt

Radfeld – Am Freitagabend gegen 19 Uhr lenkte ein 46-jähriger Deutscher sein Auto auf der A 12 in Radfeld von Innsbruck kommend in Richtung Kufstein. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam der Lenker im Bereich der Ausfahrt Kontrollstelle Radfeld mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonsteher. Dabei drehte sich das Fahrzeug und kam auf der Böschung zum Stillstand.