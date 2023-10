Acht Verletzte bei schwerem Unfall mit Kleinbus im Burgenland

Mannersdorf a.d.R. – Acht Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall mit einem Kleinbus in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) verletzt worden. Das Fahrzeug hatte sich laut Landessicherheitszentrale auf der B61a überschlagen. Eine Frau wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber ins UKH Meidling nach Wien geflogen. Sieben Insassen erlitten leichte Blessuren und wurden in die Krankenhäuser Oberpullendorf, Oberwart und Eisenstadt gebracht.