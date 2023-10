Fast 140 Buben getötet: Kolumbiens schlimmster Serienmörder gestorben

Er hatte systematisch junge Buben in einen Hinterhalt gelockt, sie vergewaltigt und brutal getötet. Dafür war der 66-Jährige zu einer symbolischen Rekordstrafe von 1835 Jahren verurteilt worden. Doch die Rechtssprechung hätte eine Entlassung noch heuer möglich gemacht.

Bogota – Er wurde "La Bestia" (Die Bestie) genannt: Kolumbiens schlimmster Serienmörder, der 66-jährige Luis Alfredo Garavito, ist tot. Gestorben an den Folgen mehrerer Krankheiten in einem Hochsicherheitsgefängnis seiner Heimat. Garavito war im Jahr 2000 wegen Vergewaltigung, Misshandlung und Mordes an mindestens 138 Buben zwischen acht und 16 Jahren verurteilt worden. Dafür hatte er eine Rekordstrafe von 1835 Jahren Haft bekommen. Weil er aber an der Aufklärung der Verbrechen mitgearbeitet hatte, war die Strafe später auf 22 Jahre heruntergesetzt worden. Theoretisch hätte er noch dieses Jahr freikommen können.

Garavito hatte sich den Behörden zufolge als Bettler, Mönch, Handelsvertreter oder Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgegeben und war vorzugsweise in der Nähe von Schulen herumgelungert, wo er seine Opfer aussuchte. Er lockte die Buben mit Geschenken oder Bargeld in abgelegene Gegenden, wo er sie vergewaltigte und tötete. Oft schnitt er ihnen mit einem Messer die Kehle durch.

Seine Verbrechen blieben lange Zeit unentdeckt, weil er im ganzen Land umherzog und so immer mehr Opfer fand. 1998 wurden schließlich in der Stadt Pereira mehr als 40 ermordete Buben entdeckt, die nur halbherzig auf einem Grundstück verscharrt worden waren. Damit leitete die Polizei erstmals umfangreiche Ermittlungen ein.

Garavito gestand insgesamt 172 Morde, er hatte in einem Notizbuch Buch geführt. Trotzdem konnten ihm nur 138 Taten nachgewiesen werden, in diesen Fällen wurde er auch für schuldig befunden. Er wurde daraufhin zu 1853 Jahren und neun Tagen Gefängnis verurteilt, die längste Strafe in der Geschichte Kolumbiens. Nach kolumbianischem Recht war die Haftstrafe jedoch auf 40 Jahre begrenzt und wurde später auf 22 Jahre herabgesetzt.

Der verurteilte Serienmörder gab an, in seiner Kindheit unter mangelnder Zuwendung, körperlicher Misshandlung und sexuellem Missbrauch gelitten zu haben. Eine Entlassung auf Bewährung wäre 2023 möglich gewesen, was bis zum Schluss von vielen Kolumbianern heftig abgelehnt worden war. Garavito hat bis zum Schluss kein wirkliches Bedauern über seine Verbrechen erkennen lassen. (TT.com)