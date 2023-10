Bach soll bleiben, Igls weiterhin Option für Olympia

Mumbai – Thomas Bach könnte doch länger als bis zum eigentlich festgelegten Ablauf seiner Amtszeit im Jahr 2025 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bleiben. Mehrere IOC-Mitglieder forderten bei der Generalversammlung in Mumbai eine Änderung der Olympischen Charta, um dem seit 2013 amtierenden 69-jährigen Deutschen Bach eine weitere Amtsperiode zu ermöglichen. „Ich bin berührt von ihrer Unterstützung“, beteuerte Bach. Geschmeichelt verwies er auf seine Treue zur IOC-Charta, die die Amtszeit eines Präsidenten auf maximal zwölf Jahre begrenzt.

Der italienische Sportminister, Andrea Abodi, betrachtet den Eiskanal in Innsbruck-Igls als Ausweichoption für die Rodel-, Bob- und Skeletonbewerbe der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina 2026. „Wir hätten gerne das Risiko vermieden, die Bobrennen nach Österreich oder in die Schweiz verlegen zu müssen, aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir es nicht mehr ausschließen“, sagte Abodi im Interview mit der Tageszeitung La Stampa. (TT.com)