Trotz Bauarbeiten: ÖBB will in den Herbstferien zusätzliche Züge auf Schiene bringen

Wie berichtet wird aufgrund von Bauarbeiten der DB (Deutsche Bahn) Netz AG von 16. Oktober bis voraussichtlich 26. November ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Einige dieser Busse werden über Zell am See umgeleitet.

Ab bzw. bis Salzburg Hbf fahren drei zusätzliche Züge. Auf der Südstrecke werden 26 zusätzliche Verbindungen auf Schiene sein. Auch an den darauffolgenden Wochenenden bis zum 26. November fahren von Wien Hbf bis Salzburg Hbf beziehungsweise in die Gegenrichtung zusätzliche Züge.

Eine Ausweitung der Verbindungen in Skigebiete kündigen die ÖBB zugleich für den Winterfahrplan an. In Zusammenarbeit mit dem Fachverband der österreichischen Seilbahnen und der Tirol Werbung werden 2023/24 vier weitere Destinationen per ÖBB mit gleichzeitiger Buchung von Skipass und Transfer vom Bahnhof zur Unterkunft buchbar. (TT.com, APA)