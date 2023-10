Wegen Blitzeinschlag: Flugzeug musste auf dem Weg in die Türkei notlanden

München – Nach einem Blitzeinschlag ist ein Flugzeug auf dem Weg von Hamburg in die türkische Ferienmetropole Antalya außerplanmäßig in München gelandet. Die Maschine sei rein vorsorglich umgeleitet worden, zu keinem Zeitpunkt seien die 178 Reisenden und die sechs Crewmitglieder in Gefahr gewesen, teilte das Flugunternehmen Condor am Montag auf Anfrage mit. Nach Angaben des Münchner Flughafens hatte das Flugzeug gegen 15.40 Uhr Alarm ausgelöst.