Erster österreichischer Mühlentag an acht Tiroler Orten

Innsbruck – An acht Mühlen in ganz Tirol konnten sich Besucher beim ersten österreichischen Mühlentag ein Bild von der Geschichte, aber auch der Technik dieser teils uralten Gebäude machen. Acht Anlagen vom Oberland und Außerfern bis nach Osttirol waren geöffnet. „In Tirol gab es einst rund 2500 Mühlen“, so der Tiroler Landessprecher Hans Glatzl. Heute sind noch über 200 erhalten. In Südtirol und Trentino sind es sogar über 500 Wassermühlen, sagt der Haiminger, der selbst in seinem Heimatort eine Anlage wieder in Betrieb gesetzt hat.