Stadtbühne begeistert: Erstes Wochenende für die neue Imster Institution

Imst – Zur offiziellen Eröffnung der Stadtbühne Imst am Freitag setzten Jack Marsina & Flo’s Jazz Casino einen exquisiten Akzent im Stile von Frank Sinatra, Nat King Cole & Co. Zahlreiche Gäste strömten an diesem ersten Abend zum Gottstein-Areal, wo die Stadtbühne Imst erstmals ihre Tore öffnete. Der Event fand als „Abend der offenen Tür“ bei freiem Eintritt statt. Damit war das Eröffnungswochenende noch nicht vorbei: Ausverkauft war auch die Premiere des neuen Stücks „Das große Schemenspiel“ des Theaterforums Humiste, das am Sonntag ebenfalls für Begeisterung sorgte.