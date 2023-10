Bauernhof bei Brand in Ellmau: zerstört: Große Hilfsbereitschaft im Ort

In Ellmau ist am späten Montagabend bei einem Bauernhaus ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff vom Nebengebäude auf das Wohnhaus und den Stall über. Am Tag danach bieten Bürgermeister und die Bewohner der Gemeinde ihre Hilfe an. Eine Unterkunft konnte schon gefunden werden.

Ellmau – Bei einem Bauernhof in Ellmau brach am Montag gegen 22 Uhr Feuer aus. Der Brand dürfte bei der Hackschnitzelanlage entstanden sein. Die Flammen griffen dann von dem Nebengebäude auf das Wohnhaus und den Stall über, teilte die Polizei mit.

📽️ Video | Bauernhaus in Ellmau in Vollbrand

Rund 300 Feuerwehrleute aus Ellmau, Scheffau, Söll, Kufstein, Going und St. Johann in Tirol standen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Alle in den Gebäuden befindlichen Menschen und Tiere konnten gerettet werden. Die betroffenen Gebäude wurden durch die Flammen jedoch zerstört bzw. unbewohnbar.

Große Hilfsbereitschaft im Ort

Von Seiten der Gemeinde Ellmau spricht man der betroffenen Familie Hilfe aus. „Es ist einfach noch sehr frisch. Ich habe deshalb noch keinen telefonischen Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen, habe ihnen aber über eine Nachricht Hilfe zugesagt. In solchen Situationen ist es immer in schmaler Grad zwischen Anteilnahme und lästig sein“, sagt Ellmaus Bürgermeister Nikolas Manzl. Er werde aber im Laufe des Tages noch den Kontakt suchen.

Die Hilfsbreitschaft im Ort sei allerdings groß. „Es haben bereits Bauern zugesagt, die Tiere bei sich aufzunehmen und auch die Jungbauern im Ort wollen helfen“, sagt Manzl. Ein Problem stellt der Brand auch für einige Nachbarn dar, die werden mit Fernwärme von der abgebrannten Hackschnitzelanlage versorgt. „Hier müssen wir auch schauen, wie wir helfen können, so knapp vor dem Winter“, sagt der Bürgermeister weiter. Sicher ist hingegen, dass die Familie für die nächste Zeit ein Dach über dem Kopf hat. Sie können im Haus der Altbäuerin neben dem Hof unterkommen. Hier gibt es ein Appartement, das sie bewohnen können.

Die Bewohner des Ellmauer Ortsteils zeigen sich unterdessen sehr hilfreich. Schon den ganzen Vormittag kommen sie vorbei um zu fragen, wie sie die junge Familie unterstützen können. „Da ist Nachbarschaftshilfe doch selbstverständlich“, betont eine Nachbarin. Ein weiterer schildert vom Brand. „Wir dachten erst, dass jemand Geburtstag feiert, weil es so geknallt hat. Dabei waren das die Dachplatten. Erst als die Feuerwehr kam, haben wir den Brand bemerkt“, schildert der Mann und fügt dazu:

„Zum Glück ist der Familie und den Tieren nichts passiert.“ Auch an Schaulustigen mangelte es nicht, sie zeigen sich ebenfalls betroffen. „Wir sind auf Urlaub hier und haben das Feuer am Abend gesehen, schon tragisch was da passiert ist“, sagt eine Urlauberin aus Deutschland. (TT)